Київський суд призначив покарання чоловіку за знущання над тещею

Кривдник п’яним приходив до колишньої оселі аби побачитись із донькою, однак, пенсіонерка, зважаючи на його стан, відмовляла йому у зустрічах з онукою. У відповідь порушник погрожував жінці та кидався до неї у бійку. За скоєне чоловіка засуджено до одного року обмеження волі.

У 2022 році до поліції надійшло декілька звернень від місцевої мешканки про вчинення домашнього насильства відносно неї її колишнім зятем. Жінка розповіла, що саме через пияцтво та агресивну поведінку її дочка розлучилась з чоловіком.

Далі порушник неодноразово приходив до помешкання напідпитку та вимагав зустрічі із донькою. Зважаючи на нетверезий стан чоловіка, заявниця відмовляла йому у спілкуванні з онукою, на що кривдник реагував вкрай агресивно, вчиняв лайку, погрожував літній жінці та кидався до неї у бійку.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції притягували 40-річного фігуранта до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак, чоловік і далі продовжував вчиняти протиправні дії.

Після чергового звернення потерпілої, правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та повідомили порушнику про підозру. По завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчі скерували до Подільського районного суду столиці для розгляду справи по суті.

Вироком суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі. Разом з тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку терміном один рік.

Відділ комунікації поліції Києва