В Одесі поліцейські затримали грабіжника, який за день напав на двох людей

В поліцію звернулася 56-річна одеситка, яка повідомила, що невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, відібрав у неї золоту каблучку.

Чоловіка затримали відразу після спроби викрасти мобільний телефон з гаража на вул. Єфімова. Гаджет, кільце і пістолет, який виявився газовим, у нього вилучили.

Також з’ясувалося, що в цей же день зловмисник намагався силою відібрати сумку з речами у 16-річної дівчини, проте злякався перехожого і втік.

Грабіжником виявився 28-річний неодноразово судимий за грабежі уродженець сусідньої країни. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Вартові еспресо