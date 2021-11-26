У Києві оперативники затримали п’ять жінок за кишенькові крадіжки у центральній частині міста

Спритниці користувалися неуважністю перехожих і цупили у них ґаджети та гаманці. Завдяки злагодженій роботі оперативників поліції Києва зловмисниць вдалося затримати. Наразі правопорушницям повідомлено про підозри. Їм загрожує до п’яти років в’язниці.

Під час відпрацювання Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів столиці правоохоронці виявили п’ять правопорушниць, які у громадському транспорті та підземних переходах витягували із кишень і сумок громадян телефони та гаманці. Втекти після вчиненого їм завадили оперативні працівники, які помічали протиправні дії та негайно зупиняли правопорушниць для перевірок.

Під час поверхневих оглядів у зловмисниць виявляли чужі мобільні, гаманці з грошима та документами. Слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції документували злочини, а поліцейські затримували зловмисниць у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Уродженки Закарпатської та Київської областей, 1965, 1984, 1985, 1991 та 2006 років народження, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі за процесуального керівництва окружних прокуратур слідчі повідомили фігуранткам про підозри у вчиненні злочинів.

Затриманим у Печерському районі столиці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 тисяч гривень кожній. Жінки вийшли під заставу.

Підозрюваній за вчинення крадіжки у Шевченківському районі столиці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 45 тисяч гривень, іншій особисте зобов’язання.

Слідчі Голосіївського управління поліції готують клопотання до районного суду про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські Києва нагадують мешканцям і гостям столиці, що потрібно уважно пильнувати за своїми речами, особливо у переповненому транспорті, на ринках, вокзалах та у торгівельних центрах.

Раніше про затримання правопорушників за вчинення аналогічних злочинів на території столиці: