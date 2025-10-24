Поліцейські затримали жителя Одеського району, який незаконно позбавив волі та побив малолітнього хлопця

Фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Подія сталася кілька днів тому в одному з сіл Одеського району. До поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що її 10-річного сина незаконно позбавив волі 55-річний односелець.

У ході досудового розслідування слідчі встановили: чоловік дізнався від 11-річної дівчинки, якою опікується, що її однокласник нібито вдарив її.

Обурившись, опікун поїхав до хлопця, розшукав його на одній із вулиць, де він катався на велосипеді, і «провчив». Зловмисник силоміць посадив дитину до багажного відділення автомобіля, зв’язав руки пластиковою стяжкою, затулив ганчіркою рота та кілька разів ударив долонею по обличчю. Після цього він відвіз хлопчика на околицю села, де провів із ним «профілактичну бесіду», а потім повернув туди, звідки забрав.

Які саме тілесні ушкодження були спричинені дитині та ступінь їхньої тяжкості, будуть встановлювати судово-медичні експерти.

Правоохоронці затримали чоловіка у процесуальному порядку та вилучили автомобіль, на який суд наклав арешт.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому щодо малолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Згідно із санкцією ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до пʼяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Також поліцейські встановлюють обставини конфлікту між дітьми.

Одеське районне управління поліції № 2