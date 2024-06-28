Справи про порнографію в Україні: дані за 2024 рік (інфографіка)
До суду доходить більше половини справ
За даними Генеральної прокуратури України, в Україні за перші 5 місяців 2024 року було зафіксовано 1,6 тисяч справ про порнографію. Якщо кількість справ за дитячу порнографію зменшилась у 1,4 рази, порівняно з відповідним періодом минулого року, то справ за дорослий контент навпаки побільшало у 1,6 разів. Наразі 60% справ про контент 18+ дійшли до суду. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот
Ще 752 справи було відкрито стосовно дитячої порнографії (стаття 301-1). Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Тоді було відкрито 1062 кримінальні провадження.
Крім того, цьогоріч також значно знизився відсоток закритих справ на етапі досудового слідства. У 2024 році закрито лише 2% справ (17 проваджень), тоді як у 2021 році цей показник складав 14%, а у 2013 році взагалі 80%.