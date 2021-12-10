Ліквідовано канал постачання та збуту в Україні спецзасобів для викрадення елітних авто

Служба безпеки України перекрила міжнародний канал постачання та збуту в Україні спеціальних технічних засобів отримання інформації, які використовувалися для викрадення елітних автомобілів.

Впродовж 2 років зловмисники замовляли з РФ заборонені пристрої. Вони переробляли їх під конкретне «замовлене» авто та збували за ціною від $250 до $10 000, залежно від складності пристрою та марки встановленої на автомобілі сигналізації.

За даними слідства, канал організував киянин з радіоінженерною освітою. «Працював» зі спільниками, працівниками кількох столичних СТО.

«Клієнтів» шукали як в інтернеті, так і через особисті зв’язки у кримінальному світі.

Зловмисники приймали «замовлення» через спеціально створений анонімний канал у месенджері «Телеграм».

Доставку замовленого «товару» на території столичного регіону здійснювали службою таксі. Замовникам із закордону відправляли пристрої через одного з поштових операторів.

Декларували їх як брелки автомобільних сигналізацій відомих брендів, а також радіо та ТВ-тюнери.

Співробітники СБУ затримали організатора під час чергового збуту ним кодграбера.

У ході обшуків, проведених за адресами роботи та проживання учасників групи, правоохоронці виявили та вилучили:

— 10 «кодграберів», замаскованих під брелки автомобільних сигналізацій;

— 2 радіопристрої для розблокування штатних сигналізацій;

— пристрої для глушіння сигналів автомобільних сигналізацій;

— 4 відмички для відкриття автомобільних замків та 20 заготовок для їх виготовлення;

— комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, що використовувалися у протиправній діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення організатору оборудки про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області