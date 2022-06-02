Лисичанина засудили за поширення пророссійських постів

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури засуджено до позбавлення волі мешканця м. Лисичанськ у виготовленні, поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у період з 25 березня по 16 квітня 2022 року 31-річний проросійськи налаштований чоловік на своїй сторінці в соціальній мережі «Одноклассники» поширював пости ворожих російських спільнот і користувачів.

Дані матеріали виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, представляли її як внутрішньо громадянський конфлікт, виправдовували, визнавали правомірною та заперечували тимчасову окупацію частини території України, а також глорифікували осіб, що беруть участь та сприяють збройному вторгненню на суверенну територію України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За принципової позиції прокурорів Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури