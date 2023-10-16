Літній житель Одеського району застрелив онука з рушниці і закопав на подвір’ї

Нагадаємо: наприкінці квітня під час сварки зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям вогнепальні поранення, закопав убитого на подвір’ї і більше місяця брехав усім, що той пішов служити в ЗСУ. Правоохоронці зібрали неспростовні докази і висунули 84-річному чоловіку обвинувачення, яке скерували до суду. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Правоохоронці викрили правопорушника у червні, щойно дізналися про зникнення 41-річного жителя села Нерубайське від його друзів. В ході розшуку чоловіка було встановлено, що він убитий, і це зробив його дідусь.

Родичі постійно конфліктували, і коли онук вчергове навідався до дідуся, між ними знову виникла сварка. В ході суперечки літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю і двічі вистрілив в онука. Від отриманих поранень той загинув на місці. Щоб приховати сліди злочину, пенсіонер закопав небіжчика у яму, яка була підготовлена на подвір’ї для встановлення вітряка. А усім, хто питав за чоловіка, казав, що той збирався йти служити у Збройні Сили України, і, мабуть, таки пішов.

Правопорушник не відразу зізнався у скоєному, а лише коли поліцейські зібрали неспростовні докази. Він пояснив, що накопичив багато образи на онука, бо той постійно пиячив і виносив з дому майно.

В ході досудового розслідування було проведено низку експертиз та інші слідчі дії. Зібравши докази та визнавши їх достатніми, слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Правопорушник перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Одещини