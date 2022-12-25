На Хмельниччині поліцейські викрили зловмисника, який шахраював на продажі автомобілів

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили підозру шахраєві, який під приводом продажу іноземних автівок виманив у громадян майже дев’ятсот тисяч гривень. Найближчим часом за свої дії 39-річний житель Шепетівщини постане перед судом.

Як встановили правоохоронці, зловмисник видавав себе за автодилера. Користуючись попитом на іноземні автівки, він пропонував придбати елітні транспортні засоби з-за кордону. За доставку товару та власне за саме авто просив повну передоплату. Після отримання коштів зв’язок з чоловіком переривався.

Таким чином шахраю вдалось ошукати одне подружжя потерпілих на 253 тисячі гривень, іншу родину — більше ніж на шістсот тисяч гривень.

Завдяки спільним зусиллям працівників кримінальної поліції, слідчих та працівників Шепетівської окружної прокуратури особу шахрая встановили та оголосили підозру за ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Санкція інкримінованої статті передбачає альтернативні покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі строком до восьми років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області