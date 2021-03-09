Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины-полицейской в Киеве

Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу подозреваемую в убийстве женщины-полицейской в Киеве.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

«По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейской избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 7 марта в столице было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Как выяснилось, убитая была старшим инспектором одного из департаментов Нацполиции Украины.

Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.