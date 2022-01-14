Львів’янин організував наркопритон у своїй квартирі

Окрім того, у цьому ж приміщенні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки на території Одеської області.

Як повідомляє поліція Львівщини, 49-річного львів’янина затримали за підозрою у розповсюдженні нарковмісних таблеток та психотропних речовин, а також у тому, що він надавав своє помешкання наркозалежним особам для вживання заборонених засобів.

Під час обшуку в нього вдома правоохоронці виявили та вилучили: нарковмісні таблетки, зокрема, медичний метадон, згортки з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, пристрої для вживання наркотичних та психотропних засобів, гроші, отримані від незаконної діяльності.

Власника помешкання затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

“Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст.-321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні поліції.

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. // Діло