Львів’янин вкрав евакуатором Mercedes, який не зміг купити
Чоловік пояснив, що хотів спочатку купити цей автомобіль, однак власники не відкликались на його пропозицію
Львів’янин викрав автомобіль Mercedes C220 на евакуаторі, розібрав його на запчастини, які розпродав. У подальшому Віталія Данила затримали з обвинуваченням у крадіжці машини. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів купити цю машину, але вирішив, що у неї немає власника, тому забрав її собі.
У вироку Сихівського райсуду за 23 грудня вказано, що 24 травня о 2:30 ночі Віталій Данило приїхав на евакуаторі на вул. Хуторівку, де був припаркований автомобіль Mercedes C220. Чоловік завантажив машину на евакуатор і відвіз її в село Ходорківці, що біля Бібрки.
В подальшому Віталій Данило розукомплектував автомобіль і розпродав автозапчастини. Таким чином він задав власнику машини матеріальних збитків на 38,5 тис. грн. Власниця машини звернулася в поліцію і правоохоронці знайшли крадія та затримали його.
Віталій Данило в судовому засіданні визнав свою провину. Серед іншого він пояснив, що мав намір придбати автомобіль Mercedes C220 та залишив на машині записку зі своїм номером телефону. Оскільки йому ніхто не телефонував, а в автомобілі було розбите скло, Віталій Данило вирішив, що в машини немає власника і вирішив забрати її собі.
Віталій Данило також заявив, що відшкодував збитки власникам автомобіля та попросив суд не карати його суворо. Власники автомобіля теж підтвердили в суді, що їм сплатили усі збитки.
Суддя Сихівського райсуду Назарій Дулебко, який розглядав цю справу, визнав Віталія Данила винним у крадіжці автомобіля. Суд спочатку призначив крадію три роки тюрми, однак одразу ж звільнив його від покарання, встановивши іспитовий термін на рік. // zaxid.net