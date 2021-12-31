Львів’янин вкрав евакуатором Mercedes, який не зміг купити

Чоловік пояснив, що хотів спочатку купити цей автомобіль, однак власники не відкликались на його пропозицію

Львів’янин викрав автомобіль Mercedes C220 на евакуаторі, розібрав його на запчастини, які розпродав. У подальшому Віталія Данила затримали з обвинуваченням у крадіжці машини. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів купити цю машину, але вирішив, що у неї немає власника, тому забрав її собі.

У вироку Сихівського райсуду за 23 грудня вказано, що 24 травня о 2:30 ночі Віталій Данило приїхав на евакуаторі на вул. Хуторівку, де був припаркований автомобіль Mercedes C220. Чоловік завантажив машину на евакуатор і відвіз її в село Ходорківці, що біля Бібрки.