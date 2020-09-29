Львів’янин, який за підробленими документами привласнив квартиру у центрі Києва, постане перед судом

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця м. Львів за фактом шахрайського заволодіння квартирою на вул. Пушкінській у Шевченківському районі м. Києва вартістю понад 10 млн гривень.

Як установлено у ході досудового розслідування, вказаний громадянин у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужив її на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді м. Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

Для виконання можливого покарання у вигляді конфіскації під час досудового розслідування на усе встановлене майно підозрюваного накладено арешт.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, з метою повернення незаконно відчуженого майна прокуратурою пред’явлено позов про скасування державної реєстрації речових прав, визнання спадщини відумерлою та витребування привласненої квартири у власність територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Прес-служба Київської міської прокуратури