На Прилуччині правоохоронці вилучили з незаконного обігу контрафактні тютюнові вироби на ₴200 тисяч

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції в ході обшуку вилучили у мешканця Ічнянської громади понад 3000 пачок цигарок з ознаками підробки. Наразі поліція встановлює джерело походження вилученої продукції.

У ході проведення оперативних заходів з протидії нелегальному ринку підакцизної продукції та в рамках слідчих дій у раніше розпочатому кримінальному провадженні, поліцейські провели санкціонований обшук у будинку 49-річного ічнянця.

Попередньо оперативники Прилуцького районного відділу поліції мали інформацію, що цей чоловік торгує фальсифікованими цигарками.

В ході обшуку поліцейські виявили та вилучили 3250 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Вилучену продукцію направлено на проведення експертних досліджень.

Вартість вилученого фальсифікату сягає майже 200 тисяч гривень.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. За це правопорушення передбачено від восьми до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області