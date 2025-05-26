Львів’янка незаконно отримала майже ₴300 тисяч за програмою «Муніципальна няня»

Обвинувачена підробила документи про захворювання своєї дитини та отримувала компенсацією за послуги няні, яких насправді не було.

Як встановили поліцейські, 40-річна мешканка міста Львова надала фіктивні документи про нібито тяжке захворювання своєї малолітньої дитини та уклала фіктивний договір «Про надання послуг по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня». На підставі цього отримала компенсацію за неіснуючі послуги няні по догляду нібито хворої дитини.

Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, становить майже 300 тисяч гривень.

Зловмисницю викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1, 2 ст.190 (Шахрайство) та ч.5 ст.27 – ч.1,3 ст.358, ч.4, ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації Львівської області