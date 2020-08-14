24-летняя девица разгуливала по Кривому Рогу с поддельным паспортом и боеприпасами

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала девушку, у которой при себе были поддельные документы и боеприпасы.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУ НП в Днепропетровской области.

12 августа в Криворожский отдел полиции поступила информация о том, что на улице Пушкина находится подозрительная девушка. При проверке документов гражданка предоставила правоохранителям поддельный паспорт. Кроме того, при себе у девушки были корпус «ВОГ-17» и запал от гранаты. Боеприпасы злоумышленница носила в сумке.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печаток, штампов) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывными веществами) УК Украины. Девушке грозит до 7-ми лет тюрьмы.