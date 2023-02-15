Львів’янин роками розбещував власну доньку

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру львів’янину за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещенні неповнолітньої, виготовленні зображень порнографічного характеру, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні зображень порнографічного характеру та умисному зберіганні дитячої порнографії (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, чоловік роками розбещував свою неповнолітню доньку, а також за участю дитини неодноразово задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом. Окрім цього, чоловік змушував малолітню потерпілу до участі у фотозйомках в оголеному вигляді чи у відверто сексуальних образах.

Потерпіла у повнолітньому віці звернулась за допомогою до психолога, який переконав її повідомити про вчинене правоохоронним органам.

За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тримають, досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури