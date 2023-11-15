«Львівська політехніка» звільнила Фаріон
Міністр освіти зазначив, що людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.
Національний університет “Львівська політехніка” звільнив професорку Ірину Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором.
Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
“Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти”, – написав міністр.
Лісовий висловив сподівання, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям Ірини Фаріон.
Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка заявляла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.
Раніше Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.
Проти скандальних висловлювань Фаріон виступили з протестами студенти Львівської політехніки. Відреагував на мовний скандал і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. // LB.ua