Львівський американець «замінував» адмінбудівлю ДБР у столиці

12 листопада 2020 року на лінію «102» з мобільного телефону надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15.

З метою проведення невідкладних слідчих дій працівниками УЗОБ ДБР спільно з ГУНП м. Києва та вибухотехнічної служби проведено обстеження адміністративної будівлі ДБР на предмет виявлення вибухонебезпечних пристроїв. За результатами огляду жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, про що складено протокол огляду місця події.

За даним фактом Голосіївським УП ГУНП м. Києва 13.11.2020 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1 статті 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про замінування).

У ході проведення оперативних заходів працівниками УЗОБ ДБР отримано інформацію щодо особи, яка здійснила телефонний дзвінок та повідомила про замінування адмінбудівлі ДБР, та встановлено її місцезнаходження. Ним виявився 36-річний громадянин США.

16 листопада працівники УЗОБ ДБР встановили місцезнаходження зазначеної особи та передали інформацію працівникам Голосіївського УП ГУНП м. Києва для подальшого повідомлення про підозру у вчиненні злочину та досудового розслідування.

Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

ДБР