Трагедія на Київщині: горе-матір підозрюють у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру особі за фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

За даними слідства, жінка, будучи матір’ю чотирьох малолітніх дітей, ігноруючи вимоги щодо належного виховання, піклування про стан здоров`я, фізичний, духовний і моральний розвиток цих дітей, злісно не виконувала зазначені обов`язки.

Вона 15 червня 2021 року залишила без будь-якого нагляду двох малолітніх дітей на території однієї із баз відпочинку в с. Кийлів, Бориспільського району. Граючись біля вуличного туалету 4-річний хлопчик впав до вигрібної ями та почав тонути. Рятуючи брата, його малолітня старша сестра теж впала до вигрібної ями. Не отримавши своєчасну та належну допомогу дівчинка померла, а хлопчик перебував у важкому стані.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Бориспільського РУП Головного управління Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура