У Кам’янському чоловік влаштував самосуд і вбив сусіда

Житель Кам’янського поплатився життям за крадіжку у сусіда.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу Національної поліції на Дніпропетровщині.

Як з’ясували поліцейські, 22 вересня кам’янчанин помітив у сусіда електроінструмент, забрав його та відмовився повертати. Ображений сусід розповів про конфлікт своєму старшому братові.

Родичі вирішили самостійно розібратися з чоловіком та повернути майно. 25 вересня вони зустріли потерпілого на вулиці та всі разом пішли до нього додому. Там між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Один із братів почав бити злодія. Від одержаних травм потерпілий помер на місці. Нападника було затримано.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.