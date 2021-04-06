Львівський суд дав умовний термін за викрадення львівського підприємця

Члени угруповання залякували львів’янина та змушували відмовитись від заборгованих йому 158 тис. доларів

Личаківський районний суд Львова визнав винним у вимаганні та викраденні людини члена злочинного угруповання, що торік був причетний до викрадення львівського підприємця. Однак його звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши умовне покарання.

30-річний чоловік позичив у львівського підприємця велику суму грошей, і щоб не повертати боргу у розмірі 158 тис. доларів звернувся по допомогу до лідера злочинної групи. Члени угруповання мали залякати підприємця та змусити відмовитись від заборгованих йому грошей.

Як вказано у вироку суду за 31 березня 2021 року, чоловік взяв у підприємця гроші в борг під відсотки. Протягом січня – липня 2020 року підприємець неодноразово нагадував йому про необхідність сплати відсотків, на що чоловік відповідав, що грошей наразі нема і незабаром він поверне увесь борг. Наприкінці липня вони зустрілись на заправці Socar у Малехові, щоб обговорити повернення боргу. Проте на зустріч до підприємця чоловік приїхав разом із членами угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, змушували підприємця відмовитись від заборгованих 158 тис. доларів.

Після цього члени угруповання неодноразово зустрічались з підприємцем та погрожували йому розправою, якщо той не припинить вимагати гроші назад. У листопаді 2020 року п’ятеро членів банди біля «Радіоринку» на вул. Хмельницького у Львові викрали підприємця та вивезли за місто. Вони продовжували погрожувати розправою, якщо він не відмовиться від боргу, а також змушували платити їм «данину» у розмірі 5 тис. грн на місяць, з розрахунку по тисячі гривень за кожну торгову точку, яку його родина має на «Радіоринку».

Про викриття злочинців стало відомо у лютому 2021 року. Личаківський райсуд розглядав справу щодо одного з членів угруповання, обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини.

Дослідивши матеріали справи, суддя Назарій Нор визнав одного з членів угруповання винним у вимаганні та викраденні людини, призначивши п’ять років тюрми. Однак його звільнили від відбування покарання, встановивши три роки іспитового терміну. Протягом цього часу він має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла.

Рішень щодо інших членів угруповання ще немає. // zaxid.net