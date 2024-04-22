Литва ідентифікувала трьох «днрівців», які вбили її кінорежисера в Маріуполі

Вільнюський міськрайонний суд Литовської Республіки визнав трьох бойовиків невизнаної «Донецької народної республіки», що воюють на боці Російської Федерації, підозрюваними в порушенні законів та звичаїв війни.

Тексти підозри і судових рішень оприлюднені на сайті Офісу генпрокурора України.

За версією слідства, троє військовослужбовців 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР» незаконно затримали і увʼязнили цивільного громадянина Литовської Республіки Мантаса Кведаравічюса. Потім іноземця убили, виказуючи ненависть до осіб, які за своїми переконаннями були проти російської агресії щодо України.

Кведаравічюс документував у Маріуполі Донецької області наслідки російської агресії, знімаючи відео, і допомагав в евакуації мирних жителів. Його затримали під дулом пістолета 27 березня 2022 року близько 11.40 у дворі будинків №35, 37 і 39. Окупанти посадили чоловіка в ізолятор тимчасового тримання на вулиці Богдана Хмельницького.

Не пізніше 1 квітня Беспалов, Коструба, Мусієнко та інші невстановлені військові в районі вулиці Хмельницького і проспекту Миру вбили литовця пʼятьма пострілами з автоматів. Тіло залишили на вулиці перед будинком №99 на проспекті Миру.

Борис Беспалов має позивний «Біс», народився у 1989 році та задекларував місце проживання у селі Комунарівка Старобешівського району Донецької області,

Вʼячеслав Коструба, 1988 р.н, із позивним «Перун» був зареєстрований у селі Лукове Тельманівського району Донецької області, також відома його адреса проживання у Маріуполі.

Павло Мусієнко, 1993 р.н., народився і проживав у місті Дружківка Донецької області.

Справою займається Бюро кримінальних розслідувань Литви. Прокурор звернувся до місцевого суду з клопотанням про визнання Беспалова, Коструби і Мусієнка підозрюваними. Усі троє наразі не можуть бути екстрадовані чи Литовській Республіці. У клопотанні написано, що вони народилися у Донецькій області і громадянами України, але також можуть мати громадянство Росії.

Як повідомляється на платформі «Меморіал», у 2016 році Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс» про війну на Донбасі. У 2022-му під час повномасштабного вторгнення він працював у Маріуполі, щоб зняти продовження. Дружині кінорежисера потім вдалося вивезти тіло вбитого до Литви. // Судовий репортер