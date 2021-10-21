Майже 200 тис. грн збитків державі при ремонті школи – судитимуть директора ТОВ

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за фактом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, протягом 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю та відділом освіти районної державної адміністрації укладено договори підряду щодо проведення капітального ремонту школи.

За результатами виконання робіт підрядником видано завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість.

В ході досудового розслідування встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у кошторисній документації.

На підставі вищезазначених документів на рахунок ТОВ перераховано бюджетні кошти за роботи, які фактично не проведено. Сума збитків, завданих державі, становить майже 200 тис. грн.

20 жовтня 2021 року обвинувальний акт стосовно директора ТОВ направлено до Шевченківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення №3 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України у Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури