Злочинне угруповання, яке продавало жінок в сексуальне рабство, викрили працівники міграційної поліції Тернопільщини

600 злотих за годину пропонували жінкам, які погоджувалися надавати послуги в секс-індустрії. Незаконний бізнес організували четверо українців, двоє з яких тимчасово мешкають в республіці Польща, а ще двоє на території Івано-Франківської області. Останні серед друзів, знайомих та просто на вечірках розповідали про пошук дівчат на високооплачувану роботу.

За словами керівника міграційної поліції Тернопільщини Олександра Буняка, підозрювані у час війни, підшуковували жінок за конкретними параметрами — вік до 30 — ти років, приємної зовнішності та з гарною фігурою. Спочатку дівчатам розповідали, що вони працюватимуть у сфері надання ескорт-послуг. Проте насправді робота полягала в іншому.

Зголосилися працювати «ескортницями» на території Польщі жительки Франківщини, Хмельницького, Одеси та Запорізької області.

Виготовлення документів взяли на себе самі вербувальники. Вони займалися транспортом та забезпечували виїзд в сусідню область.

27 червня в ході проведення спецоперації, до якої долучалися працівники міграційної поліції та слідчого управління Тернопільщини, а також співробітники управління оперативно розшукової діяльності Західного регіонального управління Держприкордонслужби України в пункті пропуску «Краківець» під час проходження паспортного контролю виявили двох українок, яких намагалися вивезти до Польщі для робити в секс-індустрії.

Потерпілих повернули додому. Викрили оперативники і самих вербувальників. У них провели обшуки, які здійснювалися під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Чоловікові та жінці, уродженцям Франківщини, оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 149 ККУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Двом іншим вербувальникам, які наразі перебувають в Польщі, заочно оголосили підозру згідно з тією ж статтею Кримінального кодексу. Прокуратура готує матеріали щодо проведення подальших заходів в рамках міжнародної правової допомоги. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області