Майже 200 тисяч «у кредит»: на Київщині викрили інтернет-шахрая

До поліції Київщини звернулася 46-річна жителька Обухівщини та повідомила про те, що стала жертвою шахрайської схеми. Потерпіла взяла в кредит кошти та передала зловмиснику.

Провівши оперативні заходи, правоохоронці встановили, що 38-річний житель Миронівки реєструвався на сайтах знайомств та, входячи в довірливі відносини з жінками, виманював кошти, які згодом витрачав на власні потреби.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до аналогічних фактів шахрайського заволодіння коштами.

За даним фактом розпочато досудове розслідування [ч. 2 ст. 190 ККУ]. Подальшу долю фігуранта визначить суд.

Шановні громадяни! Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, звертайтеся до поліції.

Відділ комунікації поліції Київської області