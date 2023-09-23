Майже 200 тисяч «у кредит»: на Київщині викрили інтернет-шахрая
До поліції Київщини звернулася 46-річна жителька Обухівщини та повідомила про те, що стала жертвою шахрайської схеми. Потерпіла взяла в кредит кошти та передала зловмиснику.
Провівши оперативні заходи, правоохоронці встановили, що 38-річний житель Миронівки реєструвався на сайтах знайомств та, входячи в довірливі відносини з жінками, виманював кошти, які згодом витрачав на власні потреби.
Наразі правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до аналогічних фактів шахрайського заволодіння коштами.
За даним фактом розпочато досудове розслідування [ч. 2 ст. 190 ККУ]. Подальшу долю фігуранта визначить суд.
Шановні громадяни! Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, звертайтеся до поліції.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet