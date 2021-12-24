Майже ₴3,7 млн. збитків – на Сумщині повідомлено про підозру директору державного підприємства

Викрили посадовця у службовій недбалості оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Сьогодні, 24 грудня, на підставі отриманих доказів керівникові державного підприємства у сільськогосподарській сфері повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як встановили поліцейські, упродовж 2018-2019 років здійснювалася реалізація зернобобових культур за цінами, значно нижче ринкових. Внаслідок неналежно виконання посадовцем своїх службових обов’язків було завдано збитків на суму майже 3,7 млн грн.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими обласної поліції, здійснює Сумська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України