Майже ₴5,6 млн. збитків: на Харківщині судитимуть 11 працівників лісгоспу

За погодженням з обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 10 працівників ДП «Балаклійське лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та ще одного майстра лісу за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службові особи ДП «Балаклійське лісове господарство» не забезпечили зберігання майна державного підприємства, внаслідок чого невстановлені особи незаконно вирубали майже 500 дерев на території вказаного лісового господарства. Загальна сума збитків складає майже 5,6 млн грн.



До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства, трьох лісничих, двох старших майстрів лісу та чотирьох майстрів лісу за ч. 2 ст. 367 КК України. Крім того, стосовно ще одного майстра лісу до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — СБ України.

Санкція ч. 1 ст. 367 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури