«Податківцю» з Херсонщини, який працює на окупантів, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканцю м. Скадовська повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після окупації Херсонщини збройними силами рф підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога. У жовтні 2022 року він зайняв псевдопосаду заступника начальника відділу в так званому «управлінні податкової служби рф по Херсонській області», на якій працює донині.

На службі в окупантів так званий посадовець виконує адміністративно-господарські функції, консультує людей щодо оподаткування за законодавством рф та реєструє підприємців, які займаються господарською діяльністю на захоплених територіях.

Він також популяризує ворожу владу та бере участь у зйомках пропагандистських сюжетів.

Таким чином «податківець» сприяє реалізації політики держави-агресора та забезпечує її діяльність на тимчасово окупованій території.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура