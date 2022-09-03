Викрито підпільну майнінг-ферму на потужностях «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито протиправну схему використання потужностей АТ «Укрзалізниця» для функціонування підпільної ферми з майнінгу криптовалюти.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж «Укрзалізниці».

У межах слідства за місцем розташування майнінг-ферми на території Житомирської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерне обладнання, що використовувалося для видобутку криптографічної валюти, а саме 60 відеокарт з блоками живлення до них, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.

Також, в ході обшуку зафіксовано факт незаконного підключення обладнання до електромережі АТ «Укрзалізниця».

За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1, 7 млн гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

Заходи з викриття протиправної схеми проведено спільно з відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводження ДКІБ СБУ та сприяння Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

Київська міська прокуратура