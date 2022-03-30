У Шевченківському районі столиці затримали пару мародерів

Шляхом пошкодження вхідних дверей чоловік та жінка проникли на АЗС та намагались викрасти алкогольні напої. Однак їх оперативно затримали поліцейські, які проїжджали повз автозаправну станцію.

Інцидент трапився у Шевченківському районі столиці. Під час патрулювання правоохоронці побачили двох невідомих на території АЗС, яка була зачинена. Поліцейські зупинили незнайомців та з’ясували, що вони скоїли крадіжку. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що спільники в умовах воєнного стану проникли до приміщення автозаправної станції з метою поцупити товари:

«Зловмисники пошкодили вхідні двері, зайшли всередину, забрали з торгівельних полиць алкогольні напої та намагались втекти. Однак здовмисників затримали правоохоронці, які проїжджали повз автозаправноу станцію. Крадії спричинили матеріальну шкоду АЗС на суму 1180 гривень. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 15, частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва