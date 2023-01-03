Майже ₴650 тис. собі «у кишеню» на ремонті харківського вишу — судитимуть директора підприємтсва

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року між ТОВ та одним з харківських вишів укладено договір підряду щодо проведення ремонту даху університету.

Директор підприємства під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об’єкту будівництва, будучи достовірно обізнаним про вартість фактично використаних матеріалів, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Внаслідок незаконних дій службової особи на рахунок ТОВ було перераховано зайві бюджетні кошти у сумі майже 650 тис. гривень.

Вказані злочинні дії обвинуваченого також підтверджено проведеними судовою будівельно-технічною та судово-товарознавчою експертизами.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура