Маріупольський експравоохорнець підозрюється у держзраді

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру працівнику правоохоронного органу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Маріупольського райуправління поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перейшов на бік держави-окупанта.

Поліцейський надав згоду представникам країни-агресора, які тимчасово захопили смт. Мангуш Маріупольського району, обійняти посаду у незаконно створеному підрозділі поліції так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР».

Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі Збройними Силами і легітимними органами державної влади України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Офіс Генпрокурора