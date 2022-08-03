Входила в довіру, а потім обкрадала: столичні поліцейські розшукують потерпілих від дій зловмисниці

Правопорушниця пропонувала новим знайомим купити долари США за вигідним курсом, а дочекавшись слушної нагоди викрадала їх сумки разом із грошима та особистими речами. Задля ефективного розслідування та притягнення жінки до кримінальної відповідальності поліцейські просять потерпілих звертатися із заявами про злочин до територіальних підрозділів.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від жінки, яка працює на ринку неподалік станції метрополітену «Дарниця», про те, що нова знайома на ім’я Наталія вкрала в неї сумку. Заявниця повідомила, що в сумці були гроші у сумі 1 000 доларів США, які вона купила в цієї ж жінки. Згодом з аналогічною заявою до правоохоронців звернулася ще одна продавчиня. Також два факти крадіжок, скоєних за тією ж схемою, зафіксовано в Оболонському районі столиці.

Поліцейські з’ясували, що в усіх випадках зловмисниця налагоджувала дружні стосунки з жінками та протягом тривалого часу спілкувалася з ними. Згодом, відчуваючи довіру до себе, порушниця пропонувала своїм «подругам» вигідно купити іноземну валюту. Коли жінки купували долари США, зловмисниця очікувала слушний момент і викрадала їх сумки, до яких вони клали гроші. Після цього порушниця втікала з місця вчинення злочину та припиняла спілкування, змінюючи сім-карти в телефоні. Потерпілим така «дружба» коштувала близько 1 500 доларів США.

За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські просять громадян, які також потерпіли від дій зловмисниці, обов’язково звернутися із заявою про злочин до територіальних підрозділів поліції, аби притягнути жінку до кримінальної відповідальності та завадити подальшому скоєнню нею аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва