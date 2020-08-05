По ночам в Днепре хулиганы бьют припаркованные автомобили (фото)

В жилом массиве Приднепровске в Днепре неизвестные разбили лобовые стекла автомобилей.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Facebook-группу «Приднепровский край».

Автолюбители рассказали, что сегодня ночью хулиганы повредили передние стекла машин, припаркованных по адресу Агнии Барто, 39. Пост негодования опубликовал в социальных сетях местный житель.

После долгого затишья, снова повторяется история с разбитыми лобовыми стёклами», — рассказал автор поста.

Просим всех автовладельцев следить за своими машинами и, по возможности, не ставить их вне поля вашего зрения. Также обращаемся с просьбой ко всем жителям города: если вдруг вы увидели сомнительного вида личность, которая околачивается возле припаркованных автомобилей, не будьте равнодушными и повлияйте на ситуацию либо сообщите на линию «102».