Мариупольского пенсионера посадили на 5 лет за развращение ребенка

Пенсионер из Мариуполя проведет пять лет за решеткой за развращение шестилетней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Прокурор доказал, что 20 июля этого года 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе, а потом решил выйти за водой к ближайшему магазину, взяв вместе с собой 6-летнюю дочь друзей.

Возле колодца мужчина развращал девочку и совершал другие действия сексуального характера. Вернувшись домой, испуганный ребенок сразу рассказал об этом родителям, которые обратились в полицию.

Жовтневый суд Мариуполя признал мужчину виновным в растлении ребенка и приговорил к 5 годам лишения свободы. // mrpl.city