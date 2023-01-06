Мародерство триває: російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно через Маріуполь

Загарбники вивозять українське зерно з окупованих територій через Маріуполь до Таганрога.

Російські загарбники вивозять українське зерно з окупованих територій через Маріуполь до Таганрога.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для прийому сільськогосподарської продукції в регіоні створено 10 філій ДП “Державний зерновий оператор”, яке потім перепродало зерно.

“Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з “улюблених” маршрутів є Маріуполь – Таганрог. Цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також брухт металів зі знищених міст, зокрема з того ж Маріуполя. Також зафіксовано вивезення будматеріалів, а саме тих, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків в Маріуполі”, – йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в ЦНС, насправді ж “державне зернове підприємство” – це “звичайна прокладка”. Саме їй за безцінь повинні були віддавати зерно фермери на окупованих територіях, в іншому випадку зерно “націоналізували”. Далі це “підприємство” вже передавало зерно дотичним до окупантів структурам, які перепродували його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери і ставленики Кремля в регіоні, підкреслили в ЦНС.

Крадіжка Росією українського зерна:

Станом на перший тиждень червня 2022 року було відомо, що Росія вкрала до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена в порти окупованого Криму, а потім вивезена судами, в тому числі тими, які знаходяться під західними санкціями.

РФ приховує інформацію про залучені суди. Вони часто вимикають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Посол України в Лівані Ігор Осташ заявляв, що крадене українське зерно за кордон перевозять 87 суден.

Наприкінці жовтня 2022 року видання Financial Times провело розслідування і викрило одну з тіньових схем торгвлі українським зерном.

За оцінками експертів, до кінця 2022 року Росія планувала вивезти всього 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України заробити на нелегальному експорті зерна близько $600 мільйонів.

Станом на 3 грудня 2022 року було відомо про те, що Росія вкрала в України пшениці мінімум на $1 мільярд. // УНІАН