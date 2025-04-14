Повідомлено про підозру киянину, який ошукав роботодавця на суму понад ₴800 тисяч

Зловмисник, працюючи у фірмі, просив кошти на уявні ґаджети необхідні для роботи, втім витрачав отримані кошти для своїх потреб. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Злочин викрито оперативниками та слідчими Подільського управління поліції.

Встановлено, що фігурант працював у іноземній компанії продакт-менеджером, й користуючись цим, вирішив заволодіти коштами фірми. Так, робітник більше ніж пів року підробляв скріншоти листування із керівництвом компанії, де нібито отримував дозвіл на виділення грошових коштів для придбання ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів. Підроблене надсилав бухгалтеру компанії та остання не підозрюючи обману, перераховувала на карту зловмисника необхідні кошти для покупки ґаджетів.

За версією 30-річного зловмисника, ґаджети йому необхідні були для роботи – тестування програмного забезпечення, втім слідством встановлено, що гроші він витрачав на власні потреби . Таким чином фігурант за 7 місяців ошукав фірму роботодавця в загальному на близько 800 000 гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва