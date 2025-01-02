Маскували ухилянтів під залізничників та переправляли через кордон: на Закарпатті затримали організаторів схеми

Днями до поліції від співробітників Держприкордонслужби України надійшла інформація про виявлення в межах Ужгородського району військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Для встановлення осіб, причетних до їх переправлення, співробітники Відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.

Поліцейські з’ясували, що до організації злочинної схеми причетні 36-річний житель села Костринська Розтока та 45-річний мешканець села Ставне.

Встановлено, що зловмисники підшукували клієнтів та за грошову винагороду пропонували їм «безперешкодний» перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. Своїх клієнтів фігуранти забезпечували спецодягом працівників залізниці, світлоповертальними жилетами та ручними знаряддями праці, зокрема лопатою та киркою.

Надалі, за схемою зловмисників, замасковані під залізничників військовозобов’язані на електропотязі мали дістатися до прикордонної зони, а вже звідти — вдаючи вигляд, що вони проводять ремонтні роботи, покинути межі держави.

Організаторам злочинної схеми слідчі, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд вже обрав фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до схеми. У справі триває досудове розслідування.

За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області