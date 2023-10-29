Масове вбивство мирних жителів скоєно російськими окупантами у Волновасі на Донеччині

В одному з приватних будинків знайдено тіла дев’яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Місцева мешканка Наталя Горкун відзначала день народження. Напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадировцями, які намагалися віджати його будинок. Кадировці вирішили помститися. Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутнім, включаючи маленьких дітей.

Так виглядає «захист людей Донбасу» у виконанні російської армії.

Враховуючи, що Волноваха – прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає.

При цьому російські патріоти продовжують доводити, що «Буча фейк» і там їхня армія такого здійснити не могла.