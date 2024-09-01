Мати посадовця ТЦК купила квартиру за 2 млн. грн.

Майном заступника начальника Полтавського обласного ТЦК зацікавилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Мати заступника начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування купила квартиру в Полтаві за майже 2 млн грн, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це ІРТ «Полтава» повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За словами Постолюк, САП заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів працівника ТЦК та про конфіскацію з нього в дохід держави 1,9 млн грн.

«На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів. Про результати розгляду буде повідомлено додатково», – зауважила Ольга Постолюк. // Главком