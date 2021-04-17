Медпрацівника столичного СІЗО викрито на одержанні хабаря та збуті наркотиків ув’язненим

У суботу, 17 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано медпрацівника Київської медичної частини філії ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в м. Києві та Київській області за фактом зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 КК України).

Співробітника медичного персоналу затримали під час здійснення чергової спроби пронести за неправомірну вигоду засудженому наркотичні речовини.

Так, під час перевірки на КПП в особистих речах 40-річного затриманого правоохоронці виявили два мобільні телефони, у корпусі яких знаходилися 7 згортків з наркотичною речовиною. Вказані згортки медпрацівник СІЗО отримав для передачі одному з ув’язнених за грошову винагороду. Грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень, які він отримав за доставку наркотиків, вилучено.

Документування фактів зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також одержання неправомірної вигоди вказаним медпрацівником здійснювалося у два етапи.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві, оперативним відділом ДУ «Київський слідчий ізолятор», працівниками ГУ БКОЗ СБ України, Управління оперативно-розшукової діяльності, Відділу внутрішніх розслідувань, моніторингу та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура