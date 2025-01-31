У Києві за торгівлю психотропними речовинами судитимуть 31-річну наркозбувачку

Фігурантка збувала «клієнтам» заборонені речовини, роблячи закладки на прибудинковій території багатоповерхівок району. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, протиправну діяльність місцевої мешканки викрили поліцейські Печерського управління поліції наприкінці листопада 2024 року. Тоді правоохоронці затримали жінку, яка мала при собі 14 розфасованих згортків з психотропною речовиною «Альфа-PVP», які вона планувала збути шляхом закладок.

Під час слідчих дій з’ясувалось, що порушниця вже встигла розкласти інші пакунки з психотропами на прибудинковій території декількох багатоповерхівок району, тож поліцейські розшукали усі місця схованок та вилучили ще 19 «закладок».

Тоді, слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва