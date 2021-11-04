На Дніпропетровщині за скоєння вбивства поліція розшукує Вадима Ковтуна (фото)

26 жовтня близько 13-ї години у селищі Гаврилівка Покровського району 41-річний підозрюваний наніс декілька ударів ножем 63-річному чоловіку, після чого втік. Від отриманих травм потерпілий помер.

Правоохоронцями відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції розшукується Ковтун Вадим Геннадійович, 19.09.1980 року народження, який скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України та переховується від поліції.

Прикмети: зріст близько 170-175 см, на вигляд 40-45 років, середньої статури, волосся світло-русого кольору.

Був одягнутий: сорочка в клітину, спортивні штани темного кольору, була куртка в руках темного кольору.

Усім, кому що-небудь відомо про розшукуваного прохання зателефонувати до відділення поліції за телефонами: (066) 584 52 10, «102», або повідомити іншим для Вас зручним способом за адресою: смт. Покровське, вул. Д. Яворницького, 134 Покровського району, Дніпропетровської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області