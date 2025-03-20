У київському суді зі справи вкрали документи

Соломʼянське управління поліції розслідує крадіжку документів у приміщенні Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу Соломʼянського районного суду Києва від 7 березня.

Тетіївський районний суд Київської області розглядає справу за позовом про стягнення боргу за договорами позики. Разом із відсотками річних та інфляційними втратами сума позову становить близько 15 мільйонів гривень.

За клопотанням відповідача суд призначив комплексну експертизу його розписок. Представник позивача оскаржив рішення. На його думку, відповідач, який ні разу не був присутній на судових засіданнях, навряд чи надасть вільні зразки підпису в кількості не менше ніж на 15 документах і лише затягне розгляд справи. 4 вересня 2024-го Київський апеляційний суд залишив ухвалу першої інстанції без змін.

У листопаді 2024-го секретар судді виявила пошкодження матеріалів судової справи: вирвані листи оригіналів розписок.

Зʼясувалося, що, коли справа ще перебувала в Київському апеляційному суді, з нею приходив знайомитися чоловік із паспортом на імʼя відповідача. Оскільки справа його стосувалася, то йому не відмовляли. Він надавав паспорт громадянина України і розписувався у Журналі видачі цивільних справ для ознайомлення. Приходив двічі — 27 і 30 серпня 2024 року. І щоразу був із хлопчиком 5-6 років.

Слідчий суддя дав працівникам поліції тимчасовий доступ до оригіналу згаданого Журналу з можливістю його виїмки.