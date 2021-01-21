У полтавській лікарні підліток зґвалтував п’ятирічну дівчинку

Чотирьох різностатевих дітей з порушенням протоколів помістили в одну палату

У Полтаві чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації госпіталізували з отруєнням в одну палату лікарні, де 13-річний підліток зґвалтував п’ятирічну дівчинку.

Про це в середу, 20 січня, повідомляє ТСН.

Інцидент стався ще в середині грудня 2020 року, а в січні 2021 року правоохоронці провели слідчий експеримент за участю підозрюваного.

Причетність 13-річного підлітка до скоєння цього злочину була доведена, відзначили в поліції.

«Що стосується факту зґвалтування, то причетність 13-річного підлітка доведена. Проведені необхідні експертизи, які підтверджують той факт, що він, дійсно, зґвалтував 5-річну дівчинку. Зараз постраждалій дитині надається професійна психологічна допомога», – розповів представник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Зараз підозрюваний перебуває в Центрі соціально-психологічної реабілітації, оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності.

«Відповідно до закону, з 11 років відносно таких дітей, які скоюють особливо тяжкі і тяжкі злочини, суд може прийняти відповідне рішення про направлення їх до спеціальної установи. Тому зараз тривають слідчі дії», – сказав Юрій Сулаєв, додавши, що рішення прийматиме суд. // Главком