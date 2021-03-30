Оголошено підозру посадовцю, який завдав держпідприємству ₴24 мільйони збитків

Керівник держпідприємства уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори із суб’єктом господарської діяльності, чим завдав підприємству збитків у особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що керівник державного підприємства системи Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України уклав низку договорів із суб’єктом господарської діяльності, який займається вирощування сільськогосподарських культур.

Умови угоди, які суперечили інтересам державного підприємства та були економічно необґрунтовані, посадовець із керівництвом центрального органу управління не погодив.

Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції повідомили про підозру керівнику підприємства. У кримінальному провадженні процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, розслідування здійснюється за оперативного супроводження співробітників СБУ.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п‘яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)