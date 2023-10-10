У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї тітки

58-річного зловмисника слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру у вчиненні злочину, педербаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Вранці 9 жовтня до відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від 58-річного чоловіка, про те, що він виявив труп своєї тітки. Зі слів заявника, напередодні між ними сталась сварка.

У ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що ввечері, 8 жовтня, 58-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, посварився із 80-річною родичкою, за якою доглядав та мешкав на одному подвірї. Під час конфлікту фігурант побив стареньку, а зранку виявив пенсіонерку мертвою та сам повідомив про подію у поліцію.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». 58-річного фігуранта поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині зловмиснику повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області