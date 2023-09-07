поліцейські викрили зловмисника, який видурив у двох львів’янок близько 180 тисяч гривень

Як встановили правоохоронці, одна з потерпілих жінок передала шахраю 40 тисяч гривень, а інша – 50 тисяч гривень та 2500 доларів США нібито для проведення термінових операцій їх родичам, які, за словами зловмисника, отримали травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Обидва випадки стались 4 вересня. У першому з них невідомий чоловік зателефонував до потерпілої, жительки Львова та повідомив, що її племінниця потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у цю вигадану історію і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 40 тисяч гривень.

У другому випадку потерпіла, також львів’янка, передала зловмиснику 50 тисяч гривень та 2500 доларів США для проведення термінової операції своїй онучці, яка, за «легендою» шахрая, також потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та була травмована.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетний 21-річний житель Києва.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області