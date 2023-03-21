Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Солонянського району Дніпропетровщини

Оперативники відділення поліції розшукали 39-річного підозрюваного – він переховувався у сусідньому селі, на території Солонянського району.

22 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення 39-річного жителя Солонянського району. Чоловік з початку січня не виходив на зв’язок з рідними, тож правоохоронці почали пошуки людини. В ході перевірки всіх версій працівники відділення поліції № 9 спільно з оперативниками Дніпровського районного управління поліції з’ясували, що зниклий став жертвою злочину.

Правоохоронці встановили, що злочин стався на початку 2023 року. 12 січня у будинку підозрюваного між чоловіками виник конфлікт, під час якого 29-річний власник оселі завдав потерпілому металевою палицею декілька ударів по тілу, внаслідок яких чоловік помер. Наступного дня, щоб приховати сліди злочину, він виніс тіло та сховав у яму на території домоволодіння.

Неподалік місця скоєння злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – металеву палицю.

19 березня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції